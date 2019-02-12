عاجل .. مليشيا الحوثي تقصف احياء سكنية في تعز بثلاث قذائف هاوزر

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي مساء اليوم الثلاثاء مستهدفة منازل السكان في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت قبل قليل أحياء سكنية في مدينة تعز بثلاث قذائف هاوزر أطلقتها من جبل العلاء بالحوبان. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .



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