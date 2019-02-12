وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك أُناس يريدون حفظ ماء الوجه والاستعراض أمام العالم بأنه ناك مفاوضات ونجاحات تحقق، مُشيراً إلى أنه من وجهة نظره يرى وجود تقصير من الحكومة فى الجانب الذى يقوم بالتفاوص لأننا لم نستفيد من المفاوضات السابقة ونكرر نفس الأخطاء.
وتابع مُحسن أن الأسري التى تُنادى المليشيا بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم هم بالفعل مُقاتلين كانوا يقاتلون فى ساحة الحرب وارتكب الكثير منهم جرائم كثيرة، مُطالباً بضرورة الوقوف عند هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحسن: هناك تجارة واضحة بملف الأسرى والمفاوضات "استعراض" أمام العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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