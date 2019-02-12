مُحسن: هناك تجارة واضحة بملف الأسرى والمفاوضات "استعراض" أمام العالم

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن مفاوضات عمان كانت مُفاجئة لجميع المتابعين للمشهر السياسي داخل اليمن، نظراً لأننا لم نحقق ما تم الاتفاق عليه فى استكهولم، لافتاً إلى أن المناقشة كانت ستكون على قوائم الأسرى القابعون فى سجون مليشيا الحوثى وهم بالأساس مدنيون تم أسرهم من داخل منازلهم لرفضهم الحرب.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك أُناس يريدون حفظ ماء الوجه والاستعراض أمام العالم بأنه ناك مفاوضات ونجاحات تحقق، مُشيراً إلى أنه من وجهة نظره يرى وجود تقصير من الحكومة فى الجانب الذى يقوم بالتفاوص لأننا لم نستفيد من المفاوضات السابقة ونكرر نفس الأخطاء.

وتابع مُحسن أن الأسري التى تُنادى المليشيا بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم هم بالفعل مُقاتلين كانوا يقاتلون فى ساحة الحرب وارتكب الكثير منهم جرائم كثيرة، مُطالباً بضرورة الوقوف عند هذا الأمر.