استياء في العسكرية الثالثة نتيجة نقص الغذاء وسط اتهامات لمسؤول التموين بالفساد

عم استياء عسكري واسع أوساط منتسبي الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة المرابطة في جبهات القتال في مأرب والبيضاء نتيجة نقص التموين وسط اتهامات لمسؤول التموين بالفساد والتلاعب.

وكشفت مصادر عسكرية خاصة لـ "الخليج 365" بان هناك استياء كبير من اغلب القادة العسكريين في الوحدات المرابطة في مارب وغيرها من المناطق من قلة التغذية التي تصل لهم ورداءة الجودة حيث وصل الغذاء الي اقل من ربع الكمية المحددة الامر الذي يستدعي وقفة عاجلة من التحالف العربي وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الاركان لعمل حلول عاجلة.

وأكدت المصادر إن المتعاقد المحلي لم يستطع توريد كافة التغذية بحجة عدم وصول المواد الكافية من مصادرها مشيرة إلى إن هذه المشكلة لم تكن موجودة سابقا مؤكدة إن الأمر يستدعي إلى التساؤل عن هذا الإهمال والتسيب والفساد مع قيادات كبيرة في الجيش بخصوص التغذية الخاصة بالجيش الوطني.

وأكدت المصادر وجود أرقام ومعلومات ووثائق حول قضايا فساد في التموين والعسكري وتلاعب من قبل المتعاقد المحلي ستكشف عنها لاحقاً في حال استدعى الأمر إلى ذلك.