جمال مُحسن يتحدث عن أهداف الميليشيات في تهجير سكان التحيتا ودور الأمم المتحدة

قال رئيس تحرير موقع (الخليج 365) الدكتور، جمال محسن، أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل جراء إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمدنيين في مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار خروقاتها لإتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة .

وأضاف خلال إستضافته من قبل برنامج (اليوم الثامن) الذي تبثه قناة الغد المشرق، أن الأمم المتحدة هي من أعطت الأمان للأسر بالعودة إلى منازلها ومن هذه الأسر سكان مدينة التحيتا الذين كان لهم دور كبير في مساندة القوات الشرعية خلال عملية تحرير المدينة .. مؤكداً إتفاقه مع ما طرحته مقدمة البرنامج، بان الميليشيات تحاول بإستهدافها لأبناء التحيتا تغيير ديموجرافية المنطقة من خلال تهجير سكان هذه المدينة تحديداً .

وأشار إلى سكان مدينة التحيتا تحديداً تم تهجيرهم من سابق خلال عمليات تحرير المدينة من مسلحي الميليشيات، ويتم تهجيرهم حالياً بسبب القصف الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية المتواصل على المساكن .

وأكد أنه يجب ان يقف العالم امام مسؤولياته امام كل نقطة دم تسقط من المواطنين في التحيتا .. لافتاً غلى ان إستهداف المدنيين يعتبر جرائم حرب يجب إعداد ملف متكامل بها وتقديمه الى محكمة العدل الدولية لينال المجرمون جزائهم العادل .