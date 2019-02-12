إرتفاع ضحايا خروقات الحوثي في الحديدة إلى ٧٦ شهيداً

إرتفع عدد ضحايا الخروقات التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر وحتى 9 فبراير الجاري، إلى 76 شهيداً و492 جريحاً .

وأوضحت تقارير الرصد بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن عدد خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية إرتفعت خلال نفس الفترة الى ١١١٢ خرقا وخلفت شهداء وجرحى بعضهم في حالة خطيرة .

وأكد التقرير ان تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية مستمرة وأن خروقاتها مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش .. مشيرا الى استهدافها للبعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسئولة عن اعادة الانتشار واستهدافها مؤخرا للمطاحن التي تستخدمها الامم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الاغاثية الأخرى وهو ما يعد استهتارا بالمجتمع الدولي.

ولفت التقرير الى استمرار الميليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير عن طريق زراعة الالغام و حفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية .. مؤكداً أن الميليشيا تهدف من خلال ذلك الى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لافشال اتفاق ستوكهولم.