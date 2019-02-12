وزير السياحة يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

بعث وزير السياحة، الدكتور، محمد قباطي، برقية عزاء إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، في وفاة والده السفير، عبدالملك سعيد، اليوم، بعد صراع مع المرض في العاصمة الأردنية عمان .

وجاء في برقية الوزير محمد قباطي "ونعم بالله ، صادق العزاء وعميق المواساة للأخ العزيز دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ولكافة أفراد أسرتهم الكريمة بوفاة المغفور له والدهم الجليل سعادة السفير عبدالملك سعيد، الذي ربطتني به صداقة طويلة وزمالة عمل وكان نعم الوطني الغيور والمثقف الجسور والوفي لقضايا شعبه وأمته".

وأضاف "عليه الرحمة ويتغمده المولى الكريم بواسع غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.صبرًا جميلًا وأحسن الله عزائكم ولا حول والقوة إِلَّا بالله العظيم وإنّا لله وإنّا إليه راجعون"..