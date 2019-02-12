جمال مُحسن: هناك تخاذل أممى.. سنُحاسب الأمم المتحدة بأدلة

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن العالم يتحدث عن وجود انقلاب على الحكومة الشرعية داخل الأراضية، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التى تتحدث بالإجماع عن ذلك وتُفيد بضرورة استئصال المليشيا والوقوف ضدها، ولكن هناك دوراً يشوبه التخاذل من الأمم المتحدة فى الوقوف ضدهم واتخ

2551 قرار مجلس الامن

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن قرار مجلس الأمن رقم 2515 يُفيد باعطاء الصلاحية لمجلس الأمن والمبعوث الأممي باتخاذ اجراءات ضد المعرقلين للسلام، ولكن هذا لم يتم ولم يُنفذ.

وطالب مُحسن الجهات الإعلامية والحكومة الشرعية بتقديم رؤية واضحة عن من هم المعرقلين مع ذكر الأسماء وأسباب العرقلة، قائلاً أنه لن نكتفي فقط بأن نُشير إلى وجود 9 الاف انتهاك لوقف إطلاق النيران؛ ولكن لابد من توثيق كافة الانتهاكات لأنه سيأتى اليوم الذى سنُحاسب فيه الجميع.

