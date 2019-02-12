2551 قرار مجلس الامن
وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن قرار مجلس الأمن رقم 2515 يُفيد باعطاء الصلاحية لمجلس الأمن والمبعوث الأممي باتخاذ اجراءات ضد المعرقلين للسلام، ولكن هذا لم يتم ولم يُنفذ.
وطالب مُحسن الجهات الإعلامية والحكومة الشرعية بتقديم رؤية واضحة عن من هم المعرقلين مع ذكر الأسماء وأسباب العرقلة، قائلاً أنه لن نكتفي فقط بأن نُشير إلى وجود 9 الاف انتهاك لوقف إطلاق النيران؛ ولكن لابد من توثيق كافة الانتهاكات لأنه سيأتى اليوم الذى سنُحاسب فيه الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال مُحسن: هناك تخاذل أممى.. سنُحاسب الأمم المتحدة بأدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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