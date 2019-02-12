وكيل تعز: المحافظة ستشهد خلال المرحلة القادمة نقلة نوعية في خطين متوازيين

أكد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم، أن محافظة تعز ستشهد خلال المرحلة القادمة نقلة نوعية في خطين متوازيين يتمثلان في استكمال التحرير ، واستكمال استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، التقى الوكيل جامل خلال الزيارة مدير عام الإدارة العامة للإعلام الاستاذ ياسين الزكري وموظفي الإدارة .

وقال الشيخ جامل خلال الزيارة أن المحافظة تمر بمرحلة حساسة ، وتحتاج الى عادة رسم المسار الإعلامي صوب الإعلام المهني والمسؤول " وهذا ما لمسنا بواكيره من خلال هذه الإدارة والدور الذي لعبته خلال المرحلة الماضية " .

مضيفا : " نتوقع الكثير من الإدارة العامة للإعلام وكادرها المؤهل والمحترف ، في سبيل توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي وحشد الرأي العام صوب معركة استكمال التحرير ، وحماية المواطنين من الشائعات ، وتعزيز جهود التنمية في المحافظة.

واكد جامل على أهمية تعزيز ثقافة الدولة في المحافظة واستعادة المؤسسات الحكومية نشاطها وتقديم الخدمات للمواطنين .

واوضح وكيل المحافظة ان تعز دخلت مؤخرا في مكايدات وحملات اعلامية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي ، داعيا الإعلاميين والناشطين في مختلف المكونات السياسية ، الى العمل من أجل المصلحة العامة ، والالتقاء حول الحقيقة وما يخدم المحافظة .

من جانبه رحب مدير عام الإعلام بالمحافظة الاستاذ ياسين الزكري بوكيل المحافظة ، لزيارته مكتب الادارة ،واصفا الزيارة بأنها تمثل حافزا اضافيا لدور الادارة المحوري وتعزيزا لقيم واخلاقيات ومسؤوليات العمل الاعلامي تجاه الجمهور والحقيقة .