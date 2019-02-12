الفرق الهندسية التابعة للعمالقة تواصل تطهير الدريهمي من ألغام الحوثي

تواصل الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة نزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر في الفرق الهندسية لنزع الألغام أنها تسعى لتطهير كافة مناطق مديرية الدريهمي من حقول الألغام مختلفة الأحجام والتي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة وبشكل عشوائي في مختلف المناطق.

يذكر أن مليشيات الحوثي قد زرعت مئات آلاف الألغام في كافة مناطق الساحل الغربي بشكل عشوائي في الطرقات العامة، الأحياء السكنية، والمزارع.

وقد عملت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة، وفرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام على نزع الآلاف من تلك الألغام.

وأعلن مكتب مسام الإعلامي في بيان له أن الفرق الهندسية نزعت منذ انطلاق المشروع في يونيو الماضي ولغاية يوم 07 فبراير 41591 لغما وذخيرة غير منفجرة.