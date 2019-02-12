نائب الرئيس: معاناة اليمنيين تتضاعف بفعل ممارسات الحوثيين

قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، أن معاناة اليمنيين تتضاعف يوماً بعد آخر بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي الإنقلابية وإستمرارها في إرتكاب مختلف الجرائم من قتل واختطاف وترويع ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون لبحث المستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حسبما ذكرت وكالة سبا الرسمية .

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لاهتمام المملكة المتحدة ودعمها للشرعية وحرصها على إرساء الأمن والسلام في بلادنا.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ تفاهمات ستوكهولم ومن ضمنها التفاهمات الخاصة بمحافظة الحديدة.

وجدد الفريق محسن التأكيد على أن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تدعم الجهود الأممية لإحلال السلام واتخذت خطوات كبيرة لتسهيل تنفيذ اتفاقية الحديدة في حين يقابل الانقلابيون الحوثيون هذه الخطوات بتعنت واستهتار مستمر.

من جانبه أكد السفير البريطاني وقوف بلاده إلى جانب مصلحة اليمن واليمنيين وإحلال السلام الدائم ودعمها لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.