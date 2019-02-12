مُحسن: أطباء المكلا يشاركون فى العمليات الجراحية وفريق الملك سلمان أعاد الأمل إلينا

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن الأمن عاد بشكل طبيعي داخل مدينتي المكلا وحضرموت، وأصبحت الحياة بشكلها الطبيعي، حيث أن فريق الملك سلمان أجرى 5 عمليات قلب مفتوح و13 عملية قسطرة بالمكلا، لافتاً إلى وجود فريق قبل ذلك من مستشفي المواساه.

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى مشاركة شباب الأطباء والكبار من أبناء المكلا بشكل تطوعى لإجراء العمليات الطبية الدقيقة، إضافة إلى فتح المجال لكل أبناء الوطن من أجل إصلاح الأوضاع داخل الأراضي اليمنية، فاليمن وطن للجميع لابد من حمايته.

ولفت مُحسن إلى استضافة الفريق الأولومبي والفريق الرسمي لكرة القدم للمشاركة فى التدريبات داخل المدينة، مُضيفاً أن ذلك مؤشر يدل على أننا سنعود بقوة، فالمجال الرياضي هو المتنفس للشباب، مُتلفظاً "شباب اليمن سيكونون فخراً لكل العالم".

