وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى مشاركة شباب الأطباء والكبار من أبناء المكلا بشكل تطوعى لإجراء العمليات الطبية الدقيقة، إضافة إلى فتح المجال لكل أبناء الوطن من أجل إصلاح الأوضاع داخل الأراضي اليمنية، فاليمن وطن للجميع لابد من حمايته.
ولفت مُحسن إلى استضافة الفريق الأولومبي والفريق الرسمي لكرة القدم للمشاركة فى التدريبات داخل المدينة، مُضيفاً أن ذلك مؤشر يدل على أننا سنعود بقوة، فالمجال الرياضي هو المتنفس للشباب، مُتلفظاً "شباب اليمن سيكونون فخراً لكل العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر مُحسن: أطباء المكلا يشاركون فى العمليات الجراحية وفريق الملك سلمان أعاد الأمل إلينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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