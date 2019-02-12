منسق مؤسسة خليفه ومدير أمن سقطرى يطلعان على سير عمل إدارة الهجرة والجوازات

اطلع مدير عام شرطة محافظة ارخبيل سقطرى العميد علي احمد الرجدهي، ومنسق مؤسسة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لقطاع الامن حمد الزعابي، اليوم، على سير عمل إدارة مكتب الهجرة و الجوازات .

ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الزيارة نقل العميد علي احمد الرجدهي مدير عام شرطة محافظة ارخبيل سقطرى تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، وتأكيد اهتمامه باوضاع شرطة ارخبيل سقطرى.

كما استمع العميد الرجدهي والزعابي، من مدير الهجرة والجوازات الملازم أول فائز سالم موسى، إلى شرح حول سير عمل الإدارة العامة للهجرة والجوازات والصعوبات التى تواجه الإدارة.

وأكد الرجدهي، ان قيادة أمن شرطة المحافظة تولي إدارة الهجرة بالمحافظة اهتماماً كبيراً جداً، وتعمل على توفير الخدمات لجميع الإدارات الأمنية لشرطة محافظة سقطرى، وذلك بتعاون مع الاخوه الاشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم الدعم لمختلف القطاعات وعلى وجه الخاص القطاع الأمني.

وأشار إلى أن فرع الهجرة بسقطرى بات يستقبل المواطنين من أغلب محافظات الجمهورية خصوصاً عقب صدور قرار قضى بإلغاء اعتماد الجوازات الصادرة عن المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال إن هدف الزيارة هو الاطلاع على سير العمل بإدارة الهجرة وتفعيل دورها، ويأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي ظهر به مكتب الهجرة على مستوى سقطرى بشكل إيجابي، كما تهدف الزيارة لتفعيل مكتب الهجرة والجوازات على مدار 24 ساعة مع تقديم جميع متطلبات واحتياجات الأجهزة الامنية.

كما أعرب مدير شرطة المحافظة العميد الرجدهي، عن سعادته الكبيرة بتفعيل دور إدارة الهجرة والجوازات مجددا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للراغبين بالحصول على الوثائق الرسمية، واشاد بدور الإمارات في تقديم الدعم لمحافظة سقطرى.

كما أوضح القائمون على إدارة الهجرة والجوازات في سقطرى، أنه يوجد لديهم جوازات مؤقتة للحالات المرضية الطارئة، كما يوجد مندوب لإدارة الهجرة والجوازات في سقطرى، بمحافظة حضرموت يقوم بعملية إنجاز إصدار الجوازات من حضرموت بشكل يومي.