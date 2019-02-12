جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الثلاثاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار جنوب صنعاء. وقالت مصادر "الخليج 365" ان 7 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً لـ مليشيا الحوثي في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس بذمار. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على معسكر تدريبي للمليشيا في ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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