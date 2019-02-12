اليمن العربي يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

تتوجه أسرة تحرير موقع (الخليج 365) بأحر التعازي وعظيم الأسف إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، في وفاة والده السفير السابق، عبدالملك سعيد، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان .

إن أسرة تحرير موقع (الخليج 365) تعبر عن بالغ حزنها بهذا المصاب الجلل، فإنها تبتهل إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .