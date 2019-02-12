وزير الدفاع يلتقي السفير الروسي ويبحث معه سبل التعاون العسكري

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين اليوم، وبحثا سبل التعاون العسكري بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن وفرص السلام التي يقودها المبعوث الاممي الى اليمن.

وأكد الفريق المقدشي حرص الحكومة على السلام استنادا للمرجعيات الثلاث المتعلقة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي ٢٢١٦.. مشيرا الى انه ورغم التزام الحكومة بانهاء معاناة الشعب اليمني، والتزامها باتفاقيات ومشاورات السلام، والتي كان اخرها اتفاق السويد، الا ان مليشيا الحوثي الانقلابية، ترفض الرضوخ للسلام، وتتعنت تجاه تنفيذ الاتفاقات.

وأشاد بالعلاقات الثنائية مع روسيا الصديقة وتاريخ التعاون العسكري والسياسي بين البلدين ، وثمن دورها الداعم للحكومة الشرعية ممثلاً بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وما يخدم السلم الدول.

وناقش اللقاء مساعي المبعوث الأممي لدى اليمن في تنفيذ مخرجات مشاورات السويد، وتنفيذها على ارض الواقع في محافظة الحديدة وضرورة عودة قوات الأمن التي ما قبل ٢٠١٤، وبسط الأمن وتعزيز عملية السلام.

حضر اللقاء مساعد الملحق العسكري في سفارة اليمن في الرياض العقيد الركن احمد لاهب.