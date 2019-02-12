وفاة والد رئيس الوزراء السفير عبدالملك سعيد بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الثلاثاء، السفير عبدالملك سعيد، والد رئيس الوزراء، الدكتور معين، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات الأردن .
وأصيب والد رئيس الوزراء بأزمة قلبية بعد أيام من وصوله من مدينة عدن قادماً من مسقط راسه في مديرية صبر بمحافظة تعز .
وكان آخر منصب تولاه السفير عبدالملك سعيد، هو سفيراً لدولة قطر .
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .
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