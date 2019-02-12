شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مقرب من صالح يكشف رسميا من يحمي الحوثي في الحديدة والمحافظة الجنوبية التي تسعى لاحتلالها ويطالب بهذه القرارات عاجلا قبل الكارثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي، محمد أنعم، الاثنين 11 فبراير /شباط 2019، "نحتاج إلى قرارات شجاعة من أجل إطفاء نيران الأحقاد والكراهية في الصدور وتضميد الجروج في الجسد الوطني.. قرارات تهيئ الجميع لمصالحة وطنية لمواجهة مليشيا الحوثي الكهنوتية بالافعال وليس بالقوال".

وأضاف أنعم، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" أن "المكابرة نكلت بالبلاد والعباد وستكون لها نتائج كارثية على الجميع ويظل الحوثي هو المستفيد".

ولفت إلى أن "مليشيا الحوثي الكهنوتية تسعى لاحكام قبضتها على محافظة الضالع باحتلال مديرية الحشاء الاستراتيجية، وكذلك اخماد انتفاضة قبائل حجور الابطال"، مشيرا إلى أنها تخوض هذه المعارك القذرة وهي واثقة بأن اتفاق السويد جاء يحمي تمركز مليشياتها في مدينة ومحافظة الحديدة.

وذكر أن "المبعوث الدولي مارتن جريفيث يصل إلى العاصمة صنعاء لمحاولة إقناع مليشيا الحوثة بأن يسمحوا للعاملين بالمنظمة الدولية بالمرور إلى مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، قالكم بانهم سينسحبون سلميا من الموانئ والمدينة؟!!".