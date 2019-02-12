شكرا لقرائتكم خبر عن آثار جدلا واسعا: شاهد صورة... المبنى الذي استولى عليه المتمرد عيدروس الزبيدي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب الصحفي صالح الحنشي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن فضيحة فساد تتعلق بالمتمرد عيدروس الزبيدي رئيس بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وقال الحنشي المبنى يقع في خور مكسر عدن. بجانب مبنى القنصليه السعوديه. يقع على مساحه مايقرب من عشره الف ذراع مربع..

ساقتنا الصدفه لاكتشاف واقعه البسط على هذا المبنى رغم مرور مايزيد عن ثلاث سنوات على عمليه البسط.. كنت قبل شهر تقريبا في مشوار الى خور مكسر للقاء بصديق هناك وكان الوقت ليلا.. ومعرفتي بتلك الاحيا قليله.

كنت قد مريت في الشارع الواقع امام هذا المبنى اكثر من مره ابحث عن عنوان منزل احد الاصدقا هناك.. فاستوقفني شخص نص عسكري. يلبس قميص عسكري ومعوز.. لفت انتباهي للسؤال عن هذا المبنى..

بعد ان التقيت صديقي .قلت له كنت باتحنب لنا مع العساكر هنا.. وجرنا الكلام .فسالته عن هذا المبنى..

تلفت يسار ويمين.وكانه سيفصح عن سر عظيم..فهمس لي.. هذا المبنى حكومي. بسط عليه عيدروس..

عيدروس من ؟

عيدروس الزبيدي صاحب الانتقالي..

كنت اظنه يمزح. وحين راني لم اتقبل الخبر. حلف يمين انها حقيقه.. غادرت المكان غير مصدق ماسمعت..

ولكن طلعت في بالي فكره البحث في القضيه للتاكد مما سمعت ورايت.. فاستمرت عمليه البحث والتحري شهرا كاملا.. وصلت فيه الى حقيقه الامر..

ان عمليه البسط تمت حين كان. الزبيدي محافظا لعدن .حاول في بدايه الامر استخراج توجيهات عليا بتمليك المبنى . منزل شخصي له. .ولكنها فشلت كل المحاولات.. فحدثت بعدها عمليه البسط..وتم وضع فيه مجموعه عساكر. من اقاربه.. مازالوا الى اللحظه ..

لا ادري من الذي يدفع الزبيدي للقيام بمثل هذه الاعمال التي اراها لاتشبهه.. لانني عرفته عن قرب ...

مبنى بكل تلك المساحه. وبذلك الموقع لن يجرؤ حتى اكبر عتاوله الفساد ان يفكر بالبسط عليه وتحويله الى منزل شخصي.. فمابالك بشخص.بعيدا عن اي سلطه و مازالت الناس تعول عليه في بنا دوله بعيده عن اعمال النهب والبسط..

مااثار دهشتي واستغرابي انه ورغم الصراع القائم بين اطراف صراع في عدن. لم تثر هذه القضيه من قبل خصوم الزبيدي.. ولكن دهشتي لم تطول.. فهذه واحده من الادله ان المختصمين رغم كل مايحصل من مناكفات.. الان انه مازال هناك مايربطهم. ببعض..وهو التقاسم . وهذا حقك وهذا حقي.. وهناك امثله. اخرى مازالت شاهده على ذلك ان كثير من الموارد مازال يتقاسمها كبارات طرفي الخصومه....

قدد ياتي من يبرر. عمليه البسط هذه..

واقوله مقدما..

ان حتى سارق الحمام. زمان حين يتم القبض عليه فوق السطوح.. يرد انه طلع السطح ع شان يظبط اريل التلفزيون..رغم انه يعرف مقدما ان لااحد قد يصدقهِ .الا انه مظطرا لقول عذره..