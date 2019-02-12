شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسمياً عن رسوم المرافقين في السعودية للعام 2019 .. وتطبيق رسوم جديدة على المقيمين (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت المملكة العربية السعودية بداية العام الحالي الرسوم المالية الجديدة رسوم المرافقين للمقيمين بها، وتم بالفعل تفعيلها بداية من أول يناير 2018، ونقوم عبر التقرير التالي بعرض عليكم كافة التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين في المملكة، فضلا على توضيح المواعيد الرسمية لزيادة معدل الزيادات على الإقامة داخل المملكة والمرافقين، ودشنت المملكة العربية السعودية عن موعد تطبيق الرسوم المالية على المقيمين داخلها للمرة الثانية على التوالي المقيمين في السعودية .

وقد قررت الدولة تطبيق الزيادة بداية من شهر يناير 2018، تبعا لما جاء من قرارات الجهات المعنية في المملكة، والتي قد بلغت الرسوم نحو 400 ريال سعودي عن العمالة الزائدة، بينما بلغت نحو 300 ريال على العمالة المساوية للعمالة السعودية بالشركات والمؤسسات الخاصة بها.

موعد تطبيق رسوم مالية جديدة على المقيمين في السعودية

وقد أعلنت الجهات المختصة في السعودية على أن الرسوم الخاصة بالمقيمين في المملكة سوف تزيد للمرة الثانية بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك في 2018، بينما سوف تزيد الرسوم بقيمة 300 ريال سعودي على العمالة الفائضة في بداية عام 2019، على أن تزيد مرة أخرى في بداية عام 2020 لتسجل نحو 400 ريال سعودي، وبناء على تلك الزيادات الخاصة بالعمالة المؤقتة، سوف تلجآ شركات التوظيف إلى الاعتماد على العمالة السعودية بدلا من المغتربين والمُقيمين بها.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن بدء تطبيق الرسوم الثانية على المقيمين بها مطلع الشهر القادم، يناير 2018’، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن فرض رسوم خلال الفترة الماضية، وتحديدا مطلع شهر يوليو المنقضي، وتسعى المملكة السعودية إلى الاستفادة من الكوادر البشرية السعودية والاعتماد عليها اعتماد كلي، بدلا من الاعتماد على الوافدين والمقيمين بها، وذلك آملا في الارتقاء بالسعودية وتحقيق الرخاء في كافة مجالات الحياة المتنوعة.

فئات يتم استثناءهم من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة في السعودية

وهناك الكثير من يبحث عن الفئات التي تم الإعلان عنها للاستثناء من دفع الرسوم المالية الخاصة بالعمالة الوافدة، وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، حيث صرحت وزارة العمل والتنمية عن عدة فئات يتم استثناءها من سداد الرسوم التي تخص العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية بداية من العام 2018 وتتمثل تلك الفئات في التالي :-

زوج المواطنة، زوجة المواطن، المنشأت المتراوح عملتها ما بين 1 و5 عمال، الأبناء المواطنين من غير السعودين، الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية، عمالة مكاتب وشركات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل.