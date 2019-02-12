ورد الآن.. الكشف عن مكان تواجد "عبدالملك الحوثي" والمكان الذي يستعد للفرار إليه وعن أسباب صراخ ورعب "محمد علي الحوثي" (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ محافظة صعدة ، اللواء هادي طرشان الوايلي، زيف ما يروج له البعض بتمكن زعيم المليشيات، عبد الملك الحوثي، من الهرب ومغادرة الأراضي اليمنية للخارج، مؤكداً أن "الحوثي" يتواجد في العاصمة صنعاء حالياً، ويعيش في ارتباك ورعب شديدين.

وقال "الوايلي" في تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " قبل قليل، أنه لا يستبعد أن يحاول زعيم المليشيات الرجوع للإختباء في صعدة قريبًا. مضيفاً بأن "الحوثي" يتعامل بهستيريا مع أبناء صعدة، ويجندهم إجبارياً تزامناً مع مخاوف انهيار الجبهات.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن"الوايلي" القول إن انهيار جبهات الحوثي دعا محمد علي الحوثي للصراخ عالياً قائلاً: هبوا للجبهات وإلا سقطت صعدة. مبيناً أن عبد الملك الذي يختبئ بعيداً عن أعين أنصاره، ويتواصل معهم عبر شاشة لاسلكية، كما حدث في اجتماعهم الأخير في جامع الهادي، صرخ بهم قائلاً: إذا لم تقفوا وقفة رجل واحد في الجبهات قد تسقط المحافظة في أي لحظة.

وأكد محافظ صعدة أن قوات الجيش حالياً تتقدم بشكل سريع في جبهات صعدة وقد تم تجاوز وادي آل أبو جبارة في جبهة كتاف إحدى أكبر المديريات في محافظة صعدة، ومساحته تشكل نصف مساحة المحافظة، إضافة إلى دخول قوات الجيش إلى مديرية باقم. موضحاً أن الجيش على مشارف مران الذي خرج منها الهالك حسين بدر الدين الحوثي، زعيم وقائد المليشيات الإرهابية السابق.

وحول مركز عمليات عبد الملك الحوثي قبل فراره إلى صنعاء وهو موقع "مِطره ونِقعه" ويعتبر منطقة مهمة جداً واستراتيجية بالنسبة للمليشيات الحوثية، أكد أن القوات تتقدم بشكل سريع في جبهتي الرزامات وجبهة رازح والحِشوة، مشيراً إلى أن المحافظة محاصرة من كل الجهات ما عدا منفذ وحيد باتجاه محافظة عمران.



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