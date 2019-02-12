شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لـ"عبدالملك الحوثي" "محمد العرب" ينشر صورة مفاجئة : هذا ما وجدته اليوم في جيب قتيل حوثي بصعدة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المراسل الحربي الزميل محمد العرب مراسل قناة سكاي نيوز عربية في منشور على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن مقطع فيديو قال فيها ‏هذا ما وجدته اليوم في جيب قتيل حوثي في ‎صعدة . مشيرا تم العثور على عملة إيرانية يظهر فيها صورة الخامنئي.

كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مدوية لـ"عبدالملك الحوثي" "محمد العرب" ينشر صورة مفاجئة : هذا ما وجدته اليوم في جيب قتيل حوثي بصعدة ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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