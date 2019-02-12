شكرا لقرائتكم خبر عن من هي "صفية" اليمنية التي تدعي قدرتها على سحب بلاغات الهروب والمخالفات المرورية وتجديد الاقامات!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سيدة يمنية تدعى صفية قدرتها على تجديد الاقامات وسحب بلاغات الهروب والمخالفات المرورية لكي توقع بالابرياء وتسلبهم الاموال.

واوضح مدير تحرير " المشهد اليمني " انه تلقى رسائل من عدد من اليمنيين يتسألون عن المدعوة صفية التي تدعي تلك القدرات باعتبارها انتحلت موقع " المشهد اليمني" ، مؤكدا ان المشهد اليمني حريص على مصالح كل مواطن يمني ولا صلة له لا من قريب ولا من بعيد بتلك المرأة التي تدعى صفية.

الجدير بالذكر ان السيدة المذكورة كانت قد ظهرت في وقت سابق اثناء صرف هويات زائر تدعي علاقتها الوثيقة بالسفارة وقدرتها على تسهيل الامور للحصول على هوية زائر مما دفع السفارة اليمنية لاصدار بيان رسمي يؤكد ان المذكورة محتالة ولا علاقة لها بالسفارة لا من قريب ولا من بعيد.

وحذرت السفارة في بيانها كافة اليمنيين والمتواجدين في المملكة من مغبة الاصغاء لامثال هولاء المحتالين واعربت عن املها بالتبليغ عن أي شخص يدعي علاقته بالسفارة وقدرته على القيام بمثل تلك الاعمال وعلى اليمنيين التوجه مباشرة للسفارة او للجهات المختصة لاجراء معاملاتهم.