شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قرار جمهوري بتعيين هذا القائد في منصب سيادي رفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون مقربون من العميد محسن الأمريكي وهو قائد عسكري في الجيش اليمني المنتمي ايضًا إلى محافظة الضالع عن ترشيحه لمنصب نائب رئاسة هيئة الاركان العامة للجيش اليمني خلفًا للشيهد صالح الزنداني الذي استشهد في قصف قاعدة العند. وتناقلت مصادر إعلامية أنباء عن قرار مرتقب بتعيين الأمريكي خلفاً للشهيد الزنداني .

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