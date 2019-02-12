السعدي يشارك في اجتماعات لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة

شارك مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في اجتماعات الدور الـ ٥٧ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تعمل اللجنة على تنفيذ ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن عام 1995 وتقديم المشورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول السياسات الاجتماعية ذات الطابع العام ، وعلى وجه الخصوص في المسائل التي لا تغطيها الوكالات الحكومية الدولية المتخصصة.

وتركز الدورة الحالية التي تمتد للفترة 11 - 22 فبراير على عدم المساواة و التحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال السياسات المالية والاجور والحماية الاجتماعية.

وتشغل اليمن هذا العام عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.