صحيفة: مليشيا الحوثي تخطط لتحويل مدارس صنعاء لحوزات طائفية

قالت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء أن الحوثيين يواصلون تعليم الإرهاب وتأصيله من خلال هدم التعليم العام والجامعي، وخلق نشء مؤدلج لا يعرف غير الإرهاب والأفكار التدميرية والقتل.

وذكرت المصادر وفقا لما نقلت عنها صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المخطط الحوثي في الجانب التعليمي الذي تم الانتهاء منه بشكل نهائي وينتظر بدء تنفيذه، يتمثل في حصر مدارس التعليم الأولي للاعتماد الكلي على حفظ وتدريس مناهج حسين بدر الدين الحوثي.

وأكد أن الحوزات ستكون أشبه ما يكون بتلك الحوزات التي كان يقوم بها بدر الدين الحوثي، وابنه حسين في صعدة قبل سنوات، كاشفاً عن وجود توجه سوف يتم من خلاله إغلاق عدد من المدارس والاعتماد على مدارس الحوزات الحوثية فقط.

وأوضح أن الحوثيين ركزوا على التعليم من اللحظات الأولى للانقلاب، وكرسوا جهودهم لهدمه عبر مراحل، تبدأ من إيقاف مرتبات المعلمين، وتحويل الكثير من المدارس إلى ثكنات عسكرية، تليها عملية طرد ممنهجة للمعلمين والمعلمات ومدراء التعليم في المحافظات واستبدالهم بعناصر حوثية، ثم يتم إغلاق عدد من المدارس كمقدمة للهدف الأكبر وهو تعليم ملازم ومناهج حسين الحوثي.

وأشار المصدر إلى أن هناك لجنة حوثية تقوم حالياً بالحصر الكلي لمدارس صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت الانقلاب، وسوف يعلن قريباً التنظيم الجديد الذي يشتمل على إغلاق عدد كبير من المدارس واعتماد عدد محدد من المباني لتكون مقراً لتلك الحوزات، فيما سيتم تفريغ باقي المدارس وتحويلها لمقرات تدريب عسكري.

وقال إن "هناك تعاوناً واتفاقاً بين الحوثيين وعدد من الإيرانيين وميليشيا حزب الله يشمل التخطيط والتنفيذ والترتيب لذلك"، مبيناً أن الإيرانيين شددوا على ضرورة إحراق عدد من المكتبات والمراكز التعليمية السابقة والمكتبات التاريخية، مقابل استبدالها بمكتبات توافق توجهات الحوثي والإيرانيين.