قيادات في وزارة الداخلية تتفقد كلية الشرطة بحضرموت

زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري كلية الشرطة بمحافظة حضرموت.

واطلع اللواء العامري خلال الزيارة ومعه كلا من مدير الكلية العميد الركن دكتور سالم مديحج ونائب مدير الكلية للشؤون التعليمية العقيد الركن دكتور صالح عبد ناصر التميمي وكبير معلمين كلية الشرطة العقيد الركن مبارك علوي الزنم على الاستعدادات الجارية لافتتاح الكلية رسميا بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

ونقل العامري تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري متابعته واهتمامه بهذا المشروع الحيوي الذي سيؤهل كوادر وزارة الداخلية.

وأكد اللواء العامري على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم بالكلية والذي سيكون له أثر إيجابي على المخرجات والاهتمام بجانب التدريب والتأهيل والتطبيق في الميدان ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بقبول الطلاب للانخراط بالكلية.

أشاد بدور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني والتحالف العربي على دعمهم لهذا المنجز التاريخي بحضرموت والذي سيحدث نقلة نوعية في الأداء الأمني بالمحافظة والمحافظات المجاورة شاكراً قيادة الكلية على مايبذلونه من جهود كبيرة.

واستمع اللواء العامري من قيادة الكلية إلى جملة من الصعوبات التي تعترض سير العمل فيها بهدف عرضها ومناقشتها مع قيادة الوزارة لوضع الحلول المناسبة لها بما يمكن الكلية من أداء عملها على أكمل وجه.