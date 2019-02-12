شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تتقدم سريعا في صعدة وزعيم الحوثيين يفر من معقله ويستغيث هبو هبة رجل واحد والا سقطت المحافظة في أي لحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش الوطنيِ، يوم الاثنين 11 فبراير/شباط، تقدما جديدا في جبهة باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن) معقل زعيم ميلشيات الحوثي الانقلابية. ووفقاً لموقع الجيش ”سبتمبر نت“ فقد حررت قوات الجيش جبل ”ردمان“ وعدد من المواقع المحيطة به، بالإضافة الى استكمال تحرير قرى "آل زماح"، عقب هجوما مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا، التي لاذت بالفرار. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات، بالإضافة تدمير عدد من الآليات التابعة لها. وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى ف عدد من جبهات القتال.



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