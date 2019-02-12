شكرا لقرائتكم خبر عن دخول سلاح جوي حديث للتحالف العربي يساند قبائل حجور حجة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع وتحركات ميلشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تواصل عملياتها الجوية ولأول مرة، على تجمعات وتحركات ميلشيا الحوثي الإنقلابية في مناطق حجور بمديرية كشر". وأضافت المصادر "أن الغارات طالت مواقع وتعزيزات قتالية للميلشيا، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميلشيا، وتدمير غارتين استهدفتا عربتين في منطقة المندلعة". وبحسب المصادر "أن الحوثيين الذين سقطوا قتلى وجرحى كانوا في طريقهم لتعزيز مواقع الميلشيا المحاصرة للمديرية".



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