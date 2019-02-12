أرخبيل سقطرى تحيي الذكرى الثامنة لثورة الـــ 11 من فبراير المجيدة 

شهدت سقطرى حفلا خطابيا أقامته منسقية الثورة بمحافظة أرخبيل سقطرى صباح اليوم، صباح اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشباب السلمية.

وفي الحفل قال محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، إن محافظة سقطرى كغيرها من المحافظات شاركت في ايقاد شعلة الثورة وكان لشبابها دورا بارزا في إيصال صوت أرخبيل سقطرى وتضامنه مع المكونات الشبابية والأحزاب والتنظيمات السياسية التي آزرت ثوار فبراير.

وأضاف محروس، أن ثورة فبراير كان من نتائجها إنشاء محافظة ارخبيل سقطرى والتي لطالما بحت حناجر شباب الثورة في مطالبة السلطات العليا بإنشاء كيان لأرخبيل سقطرى بعيدا عن التبعية لأي محافظة ويرتبط بالمركز مباشرة.

وأوضح محروس، جدد محروس تمسك أبناء أرخبيل سقطرى بالمرجعيات الثلاث لأي حلول قادمة مؤكدا وقوف السقطريون إلى جانب قيادتهم الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد القيادي في ثورة الشباب بساحة سقطرى عبدالله دوعهن أن شباب الثورة ما زالوا مستمرين للنضال من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير لكي نعيد رسم لوحة اليمن الكبير يمن اتحادي تسوده قيم الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.

وأهاب دوعهن بجميع أبناء اليمن إلى استلهام قيم الثورة السياسية والثقافية والاجتماعية وترسيخ مبدأ الجمهورية والهوية اليمنية الاتحادية من أجل مجتمع حر آمن يتطلع لمستقبل أفضل.