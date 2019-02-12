ميليشيا الحوثى توقف تراخيص المنظمات فى المناطق الخاضعة لسيطرتها بصنعاء

منعت ميليشيات الحوثى الانقلابية تسجيل أو تجديد الترخيص للمنظمات والنقابات فى العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التى لا زالت خاضعة لسيطرتها.

ووجه رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين ، غير معترف بها دوليا ، عبد العزيز بن حبتور بمنع وتوقيف منح وتجديد أى تراخيص تخص المنظمات.

وأدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فى الحكومة اليمنية الشرعية الدكتورة ابتهاج الكمال، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء الإثنين ، منع السلطات الانقلابية فى صنعاء تسجيل أو تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والمصالح التجارية التى يشترك فيها مستثمرون أجانب من تشكيل نقابات.

واعتبرت هذا الإجراء "تصرف غير شرعى ويقيد عمل الحريات النقابية"، وقالت إن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الانقلابية فى صنعاء مخالفة لكافة القوانين.

وأشارت إلى "أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات فى المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها".