شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة اليوم: كشفها خبير عسكري سعودي...الصحفي أنيس منصور يطالب بمحاكمة هؤلاء الأربعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الزميل أنيس منصور في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن بعد الاتهامات الخطيرة التي اطلقها الخبير العسكري السعودي سليمان العقيلي ضد المجلس الانتقالي بتهريب اسلحة ايرانية الى مليشيات الحوثي وكان اخرها شحنة مكونة من (6)شاحنات تم ضبطها في منطقة الحازمية في محافظة البيضاء نطالب التحالف العربي بسرعة القبض على كل من: 1. عيدروس الزبيدي 2.هاني بن بريك 3. احمد بن بريك 4. حامد لملس بصفتهم قيادة المجلس الانتقالي واحالتهم للتحقيق لكشف ملابسات تهريب الاسلحة الايرانية وكيف حصل المجلس عليها و عبر اي جهة تم ايصالها للمجلس وكيف يتم التواصل مع الايرانيين، رغم قرار مجلس الامن الدولي الذي حظر تهريب الاسلحة الى الحوثيين، وكذلك تهمة اطالة الحرب لاستنزاف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية..

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