شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية سياسية وعسكرية توافقية بين الشرعية والحوثيين تصل صنعاء لقيادة هذا الدور المحوري لإنهاء الحرب .. من تكون ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد وصل قبل قليل إلى مطار صنعاء الدولي هذا وقد وصل أيضا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مطار صنعاء الدولي ظهر اليوم الإثنين للقاء لوليسغارد وقيادات جماعة الحوثي للتباحث بشأن الخطة الجديدة التي وضعها لإعادة الانتشار في الحديدة

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