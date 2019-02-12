شكرا لقرائتكم خبر عن نجل صالح يفاجئ الجميع ويوجه هذه الكلمات لجميع انصار ثورة فبراير ..شاهد بالفيديو ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس ملتقى الرقي والتقدم رئيس جهاز الأمن المركزي الأسبق يحيى محمد عبدالله صالح رسالة إلى أنصار ثورة 11فبراير . وفي مقطع قصير بثه بحائطه الرسمي على ” تويتر ” قال يحيى صالح – وهو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق – ” في 11فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق وفحطوا”. ويعد يحيى صالح من أبرز خصوم 11فبراير والتي وصلت فيها الأطراف اليمنية إلى حل سياسي رعته المبادرة الخليجية انتهاءً بمؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في صنعاء قبل أن تنقلب مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في 21سبتمبر 2014 وتتحالف مع الرئيس اليمني السابق حتى نهاية 2017، حيث قتل على يد المليشيات داخل منزله بصنعاء.إلى جانب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا. في 11 فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق دمروا البلاد وفحطوا . pic.twitter.com/N7Azn0tZt8 — Yahya Saleh يحيى صالح (@gen_yahyasaleh) February 11, 2019 في 11 فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق دمروا البلاد وفحطوا . pic.twitter.com/N7Azn0tZt8 — Yahya Saleh يحيى صالح (@gen_yahyasaleh) February 11, 2019 "> "> Yahya Saleh يحيى صالح@gen_yahyasaleh في 11 فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق دمروا البلاد وفحطوا . ٦٠٠ في 11 فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق دمروا البلاد وفحطوا . pic.twitter.com/N7Azn0tZt8 — Yahya Saleh يحيى صالح (@gen_yahyasaleh) February 11, 2019 في 11 فبراير نفذ صراصير الساحات نثرة الدنق دمروا البلاد وفحطوا . pic.twitter.com/N7Azn0tZt8 — Yahya Saleh يحيى صالح (@gen_yahyasaleh) February 11, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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