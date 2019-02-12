شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية جديدة تسقط بالكامل من يد مليشيات الحوثي وتسيطر عليها قبائل حجور ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت قبائل حجور بمديرية كشر محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، قبل قليل، تحرير العبيسة بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني في تصريح إن المعارك أسفرت عن طرد الحوثيين من المنطقة والسيطرة على الإذاعة التابعة للميليشيا في المنطقة، حيث تم الإعلان منها بالنصر وتصاعدت منها تكبيرات النصر.

وأكد المصدر ، ان المعارك بين أبناء القبائل وعناصر الميليشيا الحوثية المحتدمة منذ يومين تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، في حين سقط شهيد واحد فقط من أبناء حجور.

وتتواصل المعارك بين الحوثيين الانقلابيين وقبائل حجور المؤيدين للشرعية اليمنية في بلدة "حجور" بمديرية كشر بمحافظة حجة منذ ثلاثة أسابيع وسط إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.