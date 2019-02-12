مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات الميليشيا في جبهة نهم

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني أمس تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها إلى الجبهة.

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