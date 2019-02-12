ماذا يحدث .. انفجار الوضع في صنعاء" وأندلاع معارك عنيفة بين الحوثيين و قوات الجيش الوطني

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عدن - ياسمين التهامي - قصفت مدفعية القوات الحكومية، الاثنين 11 فبراير / شباط 2019، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ووفقاً لموقع الجيش، فقد استهدف القصف المدفعي تعزيزات للمليشيا في منطقة حريب نهم، كانت في طريقها إلى الجبهة.
وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.
وأفادت مصادر محلية، أن مناوشات متقطعة دارت بين القوات الحكومية والمليشيات في أطراف المدفون والقتب وضبوعة والحول وتباب القرن بمديرية نهم.
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