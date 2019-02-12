شكرا لقرائتكم خبر عن صور أولية للمخزن الذي سيطرت عليه قبائل حجور وإطلاق حملة واسعة مساء اليوم "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يستعد ناشطون وصحفيون لإطلاق حملة الكترونية واسعة مساء اليوم للتضامن مع حجور وللدولة لإنقاذ جرحى القبائل الذين ينزفون حتى الموت.

وسيتم اطلاق الحملة الساعة التاسعة مساء اليوم تحت شعار #انقذوا_جرحى_حجور ودعا القائمون على الحملة جميع المواقع ووسائل الإعلام والكتاب والصحفيين بالتفاعل معها بشكل واسع.

من جانب أخر حصل "يمن الغد" على صور أولية لمخزن الذخائر الذي غنمته القبائل اليوم.

وغنمت قبائل حجور اليوم مخزن ذخائر تابع للمليشيات بعد معارك عنيفة خاضها ابطال حجور مع المليشيات اليوم الاثنين.. حققت خلالها القبائل انتصارات كبيرة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.