مؤتمر حضرموت الجامع يبارك تكليف اللواء العامري وكيلاً للداخلية بالمناطق الشرقية

بارك مؤتمر حضرموت الجامع تكليف اللواء سعيد العامري وكيلاً للداخلية بالمناطق الشرقية لليمن.
وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فقد باركت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع في أعمال دورتها الرابعة المنعقدة السبت في المكلا للواء سعيد علي العامري ونيله قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتكليفه وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المناطق الشرقية متمنية له التوفيق والنجاح.
وذكرت الهيئة أن اللواء العامري عضوا في الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع وهو أحد الكوادر الأمنية والشرطوية الحضرمية المشهود لها بالكفاءة والجدية في أداء الواجب الأمني ، وله مواقف شجاعة وصرامة في هذا المجال جعلته يحظى بتقدير أفراد المجتمع ..
وقد تولى العامري العديد من المناصب والمهام الأمنية آخرها مديرا عاما لإدارة الأمن والشرطة في مديريات الوادي والصحراء.
وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قد أصدر اليوم التعميم رقم (5) لسنة 2019م بشأن هذا التكليف.
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