شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة طيران التحالف .. يصطاد أهداف ذهبية داخل أحد أكبر معسكرات التدريب الحـوثي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الاثنين 11 فبراير 2019م بعدة غارات عددا من المواقع التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة ذمار.



وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات جوية مركزة تجمعات كبيرة لعناصر المليشيا الحوثية كانت متواجدة بداخل اكبر المعسكرات التدريبية التابعة للمليشيا والذي يقع في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس التابعة اداريا لمحافظة ذمار.



واوضحت المصادر على ان الغارات الجوية استهدفت وبشكل مباشر اماكن تجمعات المليشيات الحوثية داخل المعسكر التدريبي الذي يعد من أهم وأكبر المعسكرات التدريبية لعناصر المليشيات الانقلابية في المحافظة .



وأفادت المصادر بأنه لم يتسنى لها معرفة حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المليشيا التي خلفتها الضربات الجوية المكثفة لمقاتلات التحالف.