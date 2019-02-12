بالفيديو.. الأطعمة المالحة تتسبب في رفع ضغط الدم وأمراض القلب

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عدن - ياسمين التهامي - يُبدي الكثير من الأشخاص اهتمامهم بنسبة الصوديوم أو الأملاح في الماء، إلا أنهم لا يهتمون بالملح الموجود بكميات كبيره في المنتجات الغذائيه وطعامهم اليومي والتي تكون عادة بنسبة كبيرة.
ويتسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح، في رفع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى وزياده في الوزن.
ونصح الدكتور محمد بن علي الأحمدي في مقطع فيديو على ” سناب شات ” ، بضرورة قراءة المعلومات المكتوبه على المنتج والتي توضح كمية الملح والسكر والدهون.
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