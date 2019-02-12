شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة إجرامية تغتصب عشرات الفتيات وتتركهن عاريات بالشارع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عصابة إجرامية بالمغرب على اغتصاب عشرات الفتيات، وسلبهن ممتلكهاتهن وتركهن عاريات بعد ذلك بالشارع العام.

وبالتطرق للتفاصيل، قامت العصابة بعمل خدعة من أجل استدراج الفتيات، والتي تدور حول عمل عروض للمعنيات مع إحدى الشركات المعروفة في إطار حملة إشهارية مقابل 1000 درهم يوميًا.

حيث يتم تحديد موعد ليلتحق أحد المتهمين بالضحية ليوهمها بنقلها لمقر الشركة، لتجد نفسها في سطح إحدى العمارات، وتحت تهديد السلاح الأبيض يتم إغتصابها جماعيًا، وسلبها هاتفها وكل ممتلكاتها بل وكل ملابسها لتترك عارية في الشارع العام.

وأقدمت ثماني فتيات من الضحايا على إبلاغ الجهات الأمنية وتمكنت إحداهن من التعرف على زعيم العصابة ونصب كمين له والإيقاع به، كما أن هناك ثلاثة من المتهمين حاليًا في حالة إعتقال.