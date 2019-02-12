شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني.. وهذا هو السعر الجديد للدولار والريال السعودي الذي أعلنته محلات الصرافة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائمة بأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم أسعار شراء الريال اليوم:

الدولار الأمريكي بـ 590 ريالاً

الريال السعودي بـ 154 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ 140 ريالًا

وأما أسعار البيع:

الدولار الأمريكي بـ 595 ريالاً

الريال السعودي بـ 156 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ 141 ريالًا

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للريال اليمني.. وهذا هو السعر الجديد للدولار والريال السعودي الذي أعلنته محلات الصرافة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.