شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استدراجه لهن.. ” شاب ” يبتز فتيات بمقاطع وصور فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب كويتي على استدراج ” فتيات ” لشقة استخدمها لأفعال منافية للأداب، حيث اعتاد على ابتزاز الفتيات وتصويرهن بكاميرات صغيرة؛ لالتقاط صور ومقاطع يبتز بها ضحاياه.

وبالتطرق للتفاصيل، تقدمت ” فتاة ” في العقد الثالث من عمرها ببلاغ للجهات الأمنية، مبينة أنها تعرفت على شاب ووعدها بالزواج ومن ثم استدرجها إلى شقة، وبعد ذلك أخذ يماطل في التقدم للارتباط بها.

وعن ابتزاز الشاب لها، قالت الفتاة: ” فوجئت بالشاب يتصل بي ويكشف عن نواياه، إذ أبلغني أنه لن يتزوج مني، وأنه يحتفظ بصور ومقاطع قام بتصويرها لي داخل الشقة التي التقيته فيه ” ، وطلب الشاب منها مبلغ كبير مقابل عدم نشر الفيديو والصور.

وتمكنت الجهات الأمنية من الإيقاع بالشاب وعثروا على ” لابتوب ” به العديد من المقاطع الفاضحة لفتيات، بعد أن قامت إحدى الضحايا بإبلاغ الجهات الأمنية عن المتهم.

واعترف الجاني بأنه ابتز الفتاة ماديًّا بعدما تأكد من ثرائها، وأرشد رجال المباحث عن جهاز اللابتوب والذي عثر بداخله على مواد الابتزاز.