ورد الان : خبر صادم لــ رئيس الوزراء معين عبدالملك (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك " إن والده (عبدالملك سعيد الوحش) سفير اليمن السابق لدى قطر توفي بحالة سريرية بعد صراع مؤلم مع المرض. وأكدت المصادر " إن السفير ( عبدالملك سعيد) دخل في حالة وفاة سريرية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين في أحد المستشفيات بالأردن. وأضافت المصادر " فإن والد رئيس الوزراء أصيب بأزمة قلبية بعد أيام من وصوله من مدينة عدن قادما من مسقط رأسه في مديرية صبر بمحافظة تعز - جنوب غرب اليمن قبل أن يتم نقله إلى الأردن لتلقي العلاج .
وفي مطلع فبراير من العام 2007 أصدر رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح قراراً جمهوريا بتعيين (عبدالملك سعيد الوحش) سفيراً لليمن لدى دولة قطر. وبقي ( عبدالملك سعيد ) في سفارة اليمن بدولة قطر حتى 2011/09/05م.
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