عضوان من رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع يطمئنان على صحة الباحث باشكيل

كشف مؤتمر حضرموت الجامع أن عضوين في رئاسته اطمئنا على صحة الباحث أكرم باشكيل.

وحسب بيان صادر عن المؤتمر اطلع الخليج 365 على نسخة منه، اطمأن عضوا رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع "طارق سالم العكبري" و"علي خميس الصويل" اليوم على صحة عضو الهيئة العليا للمؤتمر الأستاذ والباحث "أكرم أحمد باشكيل" بعد تلقيه العلاج والفحوصات الطبية اللازمة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وعودته إلى أرض الوطن.

وخلال زيارتهما له في منزله بمدينة غيل باوزير نقل عضو رئاسة المؤتمر الأمين العام "طارق العكبري" تحيات رئيس المؤتمر الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" وأعضاء الرئاسة والأمانة العامة وتهنئتهم للأستاذ "باشكيل" بسلامة العودة وتمنياتهم له بالصحة والعافية.

بدوره أعرب الأستاذ أكرم باشكيل عن الشكر لهذه الزيارة الكريمة والامتنان لقيادة مؤتمر حضرموت الجامع على سؤالهم عن أحواله الصحية.

رافقهما سكرتير الامانة العامة للمؤتمر المهندس محمد عبدالحكيم محروس.