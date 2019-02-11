شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان قام بفضيحة مدوية اعتقال ممثل يمني شهير ينتمي لــ حزب الاصلاح من قبل السلطات السعودية.. ماذا حدث!!! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وقالت مصادر إعلامية أن الأمن السعودي أعتقل الممثل اليمني علي الحجوري الشهير بـ"جعفر".

ولم توضح المصادر عن سبب اعتقال الأمن السعودي للمثل الحجوري غير الناشط عصام القيسي قال أن السبب اعتقاله أنه سب الدين.

ويعد الحجوري واحدا من أشهر الممثلين اليمنيين وقد شارك في بطولة المسلسل اليمني الشهير "همي همك" وقام بدور "جعفر" حيث بات يعرف بهذا الإسم منذ ذلك الحين.

ونشر القيسي منشور على صفحته بالفيسبوك قال إنها رسالة من الحجوري ووصلته تبلغ إنه في السجن:

/ علي الحجوري

في السجن السعودية بتهمة سب الدين..!

هذه الرسالة جاءتني بالأمس

من سجن أبو عريش السعودي، من الصديق

الفنان علي الحجوري:

اتصل بي المحقق حسن ماوكلي بنيابة ابوعريش

صباح الخميس ٧ فبراير

وطلب مني الحضور يوم الاحد ١٠ فبراير

بسبب التحقيق في دعوى مقدمة من مقيم يمني

يُدعى م. أ . ع وجه لي مجموعة من الادعاءآت

منها سب الدين و ازدراء اهل السنة والجماعة

ودعم الملحدين

وبعد فتح باب التحقيق

بدأ بالمبادرة بسؤال ماردك في التهمة المنسوبة اليك

وهي سب الدين؟!

وكان الجواب ان هذه دعوى كيدية

وتهمة باطلة لا اساس لها من الصحة

ثم بدأ بتفريغ بعض المنشور ات التي كان قد صورها المُدعي (م أ ع) وكانت كلها منشورات عادية جداً

وكان يسمعني المنشور وانا اوضح المقصود

والهدف من المنشور وبعد الانتهاء من التحقيق

شعرت بأن المحقق اقتنع بكثير مما طرحت

ولم اجد كلمة اوعبارة تثبت اي دعوى من دعاوي المدعي

وبعد طباعة التحقيق وخلال اقل من ٥دقائق

يعود المحقق ويظل لأكثر من ساعة على الاوراق يعدل فيهابعض الامور ويوقعني مرة اخرى على اقوال

وقعت عليها سَلفاً

ولضيق الوقت لم اقرأ اوراق التحقيق مرة اخرى

ايماناً مني ان مضمون التحقيق لم يتغير

وعندما سمعت خبر قرار السجن ٥ايام بدأت

في استذكار تفاصيل ماحصل هنا بدأ الشك

يراودني ان هناك امر تم تعديله في التحقيقة

واسأل الله ان يكون ظني خاطئاً

وانا حالياً اقبع في سجن ابوعريش بانتظار الفرج

سجين الكلمة علي الحجوري

حرر بتاريخ الاحد ١٠ فبراير ٢٠١٩