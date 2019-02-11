267 خرقا جديدا للعدوان والمرتزقة في الحديدة خلال 48 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن خروقات العدوان ومرتزقته المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة، تؤكد رغبتهم في إطالة أمد الحرب وخلق مزيد من المعاناة والحصار للشعب اليمني.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن طيران العدوان واصل خرقه وتحليقه بأجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات بسبعة خروقات في الوقت الذي ارتكب مرتزقة العدوان ٢٦٠ خرقا جديدا في الحديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، مستهدفين منازل ومزارع المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية توزعت بين إطلاق صاروخ و127 قذيفة و108عمليات إطلاق نار من الأسلحة المتوسطة و21عملية تعزيزات وتحركات وعمليتي استحداثات ومحاولة تسلل.

ولفت إلى أن طيران العدوان شن 53 غارة منها ثلاث غارات على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على حريب القراميش وغارتان على صرواح بمأرب و11 غارة على حرض وخمس غارات على كشر بحجة وست غارات على الجوف وأربع غارات على ذمار وغارة على سفيان بعمران وست على الملاحيط وأربع على باقم وغارتان على رازح وغارة على كتاف بصعدة وست غارات قبالة نجران.

وذكر متحدث القوات المسلحة أن الجيش واللجان الشعبية صدوا أربعة زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شعب مدرك والسليلة في سلبة بالجوف وعلى مربع شجع وقبالة نجران وباتجاه الملاحيط، كما أفشلوا محاولتي تسلل للمرتزقة على غرب مصنع الحاشدي بالحديدة وعلى بيت اليزيدي بدمت في الضالع.

وأشار إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان برشاحة الغربية والتباب المجاورة لها في البقع وعملية أخرى على الربوعة تم خلالها تطهير تباب العلم وأبو شهيد وأبو هجوم وإحكام السيطرة عليها، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان في الضباب بتعز تم خلالها السيطرة على تبة الطربال.

وبين أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثمان عمليات نوعية على مواقع وتجمعات وخطوط إمداد العدو في تبيشعة وفي حيفان بتعز وفي السليلة في خب والشعف بالجوف وفي تبة كاضم برازح وفي شرق نجد الفارس وجنوب الوقار وفي الصوح قبالة نجران وفي صحراء الأجاشر بالبقع.

وأكد العميد سريع أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد، حيث لقي ستة مرتزقة مصرعهم في سلبة بالجوف، كما تم تدمير طقمين لهم بحيفان في تعز وتدمير آلية في الأجاشر.