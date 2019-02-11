الجيش اليمني يحقق تقدمآ جديدآ ويدك تعزيزات حوثية شرق صنعاء

حقق الجيش اليمني، الإثنين، تقدما جديدا في معقل ميليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، فيما دك تعزيزات حوثية شرق صنعاء.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صحفي، أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "ردمان"، وطهرت عددا من مواقع الميليشيا المحيطة بها في جبهة مديرية باقم شمال صعدة.

وطبقا للبيان، فقد باغتت وحدات الجيش بهجوم خاطف مواقع تحصينات ميليشيا الحوثي، وتمكنت من استكمال تحرير قرى "آل زماح" في ذات الجبهة، وذلك بعد تهاوي صفوف الانقلابين.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، فضلا عن تدمير عدد من الآليات القتالية، وفق المصدر.

في السياق ذاته، دكت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال بيان آخر للدفاع اليمنية، إن القصف استهدف تجمعات وتعزيزات حوثية في بلدة حريب بجبهة نهم، ما أسفر عن تدمير عدد من الدوريات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.