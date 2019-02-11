شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط إذاعة الحوثيين بيد القبائل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حساب حجور نيوز إن الإذاعة التابعة للحوثيين والتي تبث الزوامل للحوثيين بيد قبائل حجور. وقال إنه تم الإعلان منها بالنصر وتصاعدت منها التكبيرات والحمد والثناء لله. وكان ابناء حجور قد شنوا امس واليوم هجوم عنيف على الحوثيين اسفر عن تحرير قريات وطرد الحوثيين من بلاد بني ريبان وبني جحاف والقيم والحديتين، وغيرها من المناطق، كم قتل واسر العشرات من الحوثيين واغتناق عربة عسكرية و2 اطقم واسلحة وطقم محمل بالذخائر.

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