شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يمني : أموال تركيا تسرق باسم اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار إعلامي يمني أن هناك من يقوم بسرقة أموال طائلة من تركيا بحجة تقديمها كمساعدات للأطفال والأيتام والأرامل في اليمن .

وقال الإعلامي جلال الصلاحي في صفحته على تويتر، إن هناك اختلاس للأموال التركية وسرقة لا حدود لها باسم اليمن وأطفال اليمن .

وهدد الإعلامي جلال الصالحي بأنه سيقوم بكشف تلك الأسماء التي تقوم بسرقة الأموال التي يأخذونها بحجة تقديمها للأطفال والأيتام والأرامل في اليمن .

*من ناصر عوض لزرق